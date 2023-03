Agustín Rossi: “Siempre presupuse que Macri no iba a ser candidato”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó hoy que siempre presupuso que el expresidente Mauricio Macri no sería candidato en las próximas elecciones y dijo suponer que esa noticia “tendrá impacto en la coalición opositora” de Juntos por el Cambio (JxC).

En diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada, el ministro coordinador se refirió al anuncio de ayer del ex mandatario y expresó: “Hablo en términos personales, a mí no me sorprendió, siempre presupuse que Macri no iba a ser candidato“.

“Macri fue candidato en 2019, y perdió las elecciones. No me generó sorpresa. Supongo que tendrá impacto en la coalición opositora, no creo que tenga ningún impacto en la coalición oficialista”, destacó.

Ayer, el expresidente anunció que no será candidato presidencial y sostuvo que tomó la decisión “convencido” de la necesidad de “agrandar” el espacio político JxC.

Rossi realizó las declaraciones a la prensa al ingresar a la reunión del Consejo Federal de Juventud que se celebra en Casa Rosada.

“Este es un ámbito que entendemos que es muy valioso, porque tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. La democracia sin participación no se fortalece. Y muchísimo tiene que ver en esto los jóvenes”, comentó.