Vidal pidió bajar y ordenar las candidaturas en el PRO

La diputada nacional y precandidata presidencial del PRO en Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal instó a “bajar todas las candidaturas” de su partido para “ordenarse y volver a empezar”, con el fin de superar la crisis interna que atraviesa y ofrecer al mejor postulante para las elecciones.

“Hay que bajar todas las candidaturas, ordenarse y volver a empezar. El objetivo debe ser recuperar Argentina, no los cargos. Juntos por el Cambio tiene que ofrecerle a la sociedad argentina la mejor opción”, sostuvo Vidal,

“Hoy el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Todas. Jefe de gobierno, gobernador, presidente. Todas”, resaltó Vidal por Radio Rivadavia.

También dijo, en declaraciones en otros medios que reprodujo en su cuenta de Twitter, que “el kirchnerismo no puede volver a ganar las elecciones, pero tampoco pueden ganar las recetas mágicas. La única verdad es que el camino para recuperar Argentina es duro, requiere esfuerzo y no es de un día para el otro”. “El circo político no le importa a nadie, y solo preocupa a los que se desesperan por un cargo”, enfatizó.

Pese a su pedido de bajar las candidaturas, aclaró que “no creo que esté todo roto” y confió en que “si lo resolvemos bien no” sería factor de inestabilidad. “No seria la primera vez que me dicen ingenua o Heidi pero es lo que creo”, abundó.

Dijo además “no imagino un gobierno” de esa alianza “donde no estén Horacio (Rodríguez Larreta), Patricia (Bullrich), Jorge Macri, (Diego) Santilli”, entre otros dirigentes, en lo que significó una apelación a la unidad del macrismo.

Vidal dijo que el candidato presidencial debe ser “quien puede estar en el mejor lugar” y admitió que “si hubiera una discusión como la que planteo” sería ella “la primera” en bajar su candidatura. “No creo que la política sea una carrera de cargos, la sociedad nos está pidiendo otra cosa”, enfatizó.