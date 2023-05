Un rockero con historia en Almirante Brown

Dave Evans, el primer cantante que tuvo la banda australiana de heavy metal AC/DC se presentará este domingo desde la 15 en la sede de Defensores de Glew en el marco de una gira que lo lleva por América Latina donde interpretará temas clásicos de esa formación fundada en 1973 por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young.

Esta es la segunda ocasión en la que Evans se presenta en la localidad del sur browniano donde ya estuvo en abril de 2022.

En esta ocasión, el galés, recorrió las instalaciones del albinegro de la calle Sarmiento donde fue distinguido como socio honorario y fue testigo del triunfo que la primera de básquet de Defensores logró ante Pampero de Lanús.

Dave Evans nació en 1953 en Gales y se crió Queensland, Australia. Cuando cumplió los 17 se trasladó a Sídney, donde conoció a los hermanos Young, Colin Burgess y Larry Van Kriedt, con los que formó AC/DC banda de la cual fue el primer vocalista.

Estuvo en el primer concierto de AC/DC en un club nocturno de Sídney en la Nochevieja de 1973, donde la banda presentó su primer simple que contenía dos temas: Can I Sit Next To You Girl y Rocking in The Parlour.

Al poco tiempo y tras algunas rencillas con los Young, dejó la formación y fue reemplazado por Bon Scott, a quién los escoceses habían conocido un tiempo antes y era plomo de la banda.