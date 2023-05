Mala Suerte vuelve con todo: celebra 30 años de su primer disco

Después de un exitoso 2022 que marcó su regreso triunfal, Mala Suerte, la banda más destacada del celtic punk, está de vuelta en la ciudad para dar inicio a las celebraciones por los 30 años de “La máxima emoción”, su primer disco. La cita es el viernes 19 de mayo en The Roxy (Niceto Vega 5542 Palermo).

Mala Suerte es una banda punk con influencias celtas, que ha sido pionera en mezclar ambos estilos. Su música incorpora instrumentos como la gaita, el banjo, la mandolina, el acordeón y el violín, combinados con la distorsión de las guitarras y la furia del punk-rock para generar emociones diversas y climas heroicos.

Formada en 1990 en Buenos Aires, la banda tuvo una intensa actividad durante aquellos años, actuando en escenarios emblemáticos como Cemento, Die Schulle, Arlequines, entre otros, y abriendo para The Ramones en el estadio Obras Sanitarias en 1995.

En 2017, Mala Suerte regresó con su formación original, reeditando sus primeros discos en un box set titulado “Cerveza, gaitas y punk rock”, y prometiendo un nuevo álbum tras 20 años. En abril de ese año, Mala Suerte volvió a los escenarios con entradas agotadas en el Teatro Vorterix de Buenos Aires. En octubre, abrieron el show de los alemanes Die Toten Hosen en el estadio Obras Sanitarias y también el de los norteamericanos Dropkick Murphys en el Teatro de Flores.

En su primera etapa, grabaron 3 discos combinando punk rock y folk irlandés: “La máxima emoción” (1992), “Sinfonía nocturna” (1994) y “La herencia de los náufragos” (1995). Sus influencias musicales incluyen bandas como The Pogues, Stiff Little Fingers, The Ramones, Die Toten Hosen, Dropkick Murphys y Toy Dolls, entre otras.

A finales de 2021, lanzaron en plataformas digitales los covers de “Tuesday Morning” de The Pogues y “Strength to Endure” de The Ramones. El 17 de marzo de 2022, coincidiendo con la conmemoración del día de San Patricio, adelantaron el primer sencillo de su nuevo disco “St. Patrick Day”. En mayo de 2022, presentaron su segundo sencillo, “Viejas melodias”, cuya letra recrea frases de las canciones fundacionales de la banda y es un deleite para los fans más antiguos. El videoclip del sencillo fue filmado en una quinta en la provincia de Buenos Aires.

“Pase de magia” (Ft. Mosca) – MALA SUERTE