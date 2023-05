Falcioni: “Enfrentar a San Lorenzo es muy motivador”

El DT de Banfield, Julio Falcioni, aseguró que el partido de mañana ante San Lorenzo será “muy motivador” para sus jugadores, en busca del triunfo por la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

“Enfrentamos a un muy buen equipo, que además está segundo en el campeonato. (Rubén Darío) Insúa le dio una característica importante de seguridad y equilibrio. Será un partido muy difícil, pero es muy motivador enfrentarlos”, señaló Falcioni en conferencia de prensa.

Banfield, que reúne 15 puntos en el torneo, tendrá a Falcioni una vez más como entrenador. El Emperador, sucesor de Javier Sanguinetti, asume su quinto ciclo en el club.

“Estamos en una situación comprometida, pero no dudé en venir. Cuando surge la posibilidad de un trabajo es sí o no. Trato de estar atento. Si es no, para no hacerle perder tiempo a la gente que te vino a buscar y si es sí, para ponernos a charlar. Los jugadores están metidos con mucha responsabilidad y compromiso. Así lo vi en estos tres días de trabajo. Trataremos de buscar lo mejor para Banfield”, apuntó Falcioni.

“Cuando hay cambio de DT, el plantel renueva expectativas. Siempre reclamo el compromiso, la actitud, y esperemos que los resultados nos acompañen para potenciar el trabajo del día a día”, señaló el ex DT de Boca e Independiente.

Banfield recibirá mañana a San Lorenzo, desde las 18, en el compromiso válido por la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.