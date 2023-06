El candidato a gobernador bonaerense de Milei no aceptó la oferta

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se quedó sin postulante a gobernador bonaerense, ya que el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, rechazó el ofrecimiento para competir por la Provincia.

Semanas atrás, el diputado nacional había señalado que estaba conversando con el jefe comunal para sumarlo en su oferta electoral, aunque había reconocido que todavía faltaba “ponerle el moño” a las negociaciones.

“Con Guillermo tenemos una excelente relación. Es una persona justa para el cargo. El principal problema de la provincia de Buenos Aires es la inseguridad. Fue comisario durante 30 años de una actividad destacable. Fue condecorado. Tiene dos tiros, se bancó dos tiros encima peleando contra los delincuentes. Es una persona súper formada”, había asegurado el legislador.

Ahora, a falta de diez días para el cierre de listas, Britos confirmó públicamente que descartó el ofrecimiento de Milei.

“Es un inmenso honor que uno de los espacios que de acuerdo a todas las encuestas está dentro de los tres tercios que pueden pelear la Presidencia haya pensando en mí para ser su candidato”, comenzó Britos al brindar una conferencia de prensa.

Sin embargo, expresó que no aceptará la propuesta y adujo “cuestiones personales”, para luego remarcar: “La etapa con La Libertad Avanza está cerrada”.

“Claramente es un honor, lo valoro, lo he agradecido, lo respeto y no tengo ninguna duda que es una oferta irrepetible en mi carrera. A esta altura de mi vida, el año que viene cumplo 60 años, no creo que vuelva a tener un ofrecimiento de este tipo. También pienso que Javier Milei va a hacer una extraordinaria elección tanto en Nación como en la Provincia de Buenos Aires”, manifestó.

Britos aclaró que nunca había aceptado la propuesta: “No me bajé, porque nunca me subí. Decidí quedarme en Chivilcoy”.