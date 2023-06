Alberto Fernández aseguró que comparte con Cristina Kirchner el objetivo de país

El presidente Alberto Fernández envió un nuevo mensaje a la interna de Unión por la Patria al asegurar que con la vicepresidente Cristina Kirchner comparten el objetivo de país “por encima de cualquier diferencia”.

Desde la localidad bonaerense de Pipinas, habló tras las críticas del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en su contra y reclamó además “estar más unidos y no discutir” entre los referentes del espacio.

“Cristina [Kirchner] y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y un mismo objetivo sobre el país que queremos construir”, planteó el mandatario en plena tensión del espacio, y agregó: “Por eso ella montó esto y yo di orden de que se empiece a construir el primer cohete propulsor de nuestros satélites, porque creemos que la Argentina puede y debe hacer eso”.

Sus dichos hacen referencia al Centro Espacial Punta Indio que recorrió hoy y que opera como sede de la construcción del lanzador argentino de satélites Tronador II, y buscan poner paños fríos a las horas de turbulencia que afronta el rebautizado Frente de Todos que debate los armados electorales, pisos y estrategias.

En las últimas horas, el PJ de la provincia, conducido por el diputado Máximo Kirchner, emitió un duro comunicado contra el embajador Daniel Scioli, precandidato a presidente y el jefe de Estado a los que acusó de protagonizar peleas por “la ubicación” de los candidatos a diputados en la lista.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) recorre el Centro Espacial Punta Indio, donde se está desarrollando el lanzador argentino de satélites Tronador II. https://t.co/TIKtwLFJMC — Casa Rosada (@CasaRosada) June 15, 2023

A horas de que la vicepresidente reaparezca en la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, el Presidente hizo mención al relanzamiento del espacio.

“Ayer fundamos Unión por la Patria porque confiamos en que si podemos vivir un país capaz de construir y desarrollar, debemos estar unidos”, indicó acompañado por Daniel Filmus, titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, y agregó: “Porque hay otros que no lo creen, no lo voy a juzgar, simplemente no lo creen”.

Como estila, dedicó gran parte de su discurso a deligarse de la gestión de Cambiemos luego de acusar al expresidente Mauricio Macri de querer “prescindir” de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología y el trabajo, en referencia al cierre de los ministerios para transformarlos en secretarias.

“No todos somos lo mismo”, resaltó una vez más camino a las presidenciales del corriente año, y sumó: “Y ahora que nos unimos por la patria, pongámosla en valor”.

Por último, Alberto Fernández, clamó por la unidad y pidió parar el debate interno para hacerle frente a la oposición. “Los que creemos que podemos tener ese país debemos estar muy unidos y no discutir entre nosotros”, indicó, y concluyó: “Tratemos de convencer a los otros que nosotros pensamos que están equivocados