Patricia Bullrich presentó a Florencia Retamoso como precandidata a intendente de Almirante Brown

La precandidata a presidente de la Nación por la coalición opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó hoy Adrogué, en el partido de Almirante Brown, donde protagonizó una caminata por el centro comercial junto a Florencia Retamoso, su precandidata a la intendencia, en la previa al lanzamiento de la lista local que competirá en las PASO de agosto.

Bullrich y Retamoso estuvieron acompañadas por Luis Petri, el radical mendocino y precandidato a vicepresidente de la Nación, Néstor Grindetti, intendente de Lanús y precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, precandidato a senador nacional.

La caminata arrancó en Mitre y Somellera, en la llamada “esquina de la unidad nacional” y prosiguió por Esteban Adrogué donde conversaron con vecinos y comerciantes del distrito de camino a la sede de la Sociedad Italiana donde cientos de vecinos se reunieron para ser parte del lanzamiento de la lista La Fuerza del Cambio.

“Hay muchos que nos dicen que no vamos a poder, que nos dicen que la Argentina no tiene destino, que no puede seguir”, expresó Patricia Bullrich. Y agregó: “Nosotros les decimos a los que nos amenazan que estamos dispuestos a luchar por la Argentina”, desafió la precandidata al sillón de Rivadavia y titular del PRO.

Por su parte, Retamoso afirmó: “Vamos a cambiar Almirante Brown de manera profunda, tenemos como sendero el camino recorrido por Néstor en Lanús, y tenemos la fuerza y el coraje, pero sobre todo, el apoyo de Patricia Bullrich”.

“A la Provincia hay que devolverle coherencia, eso lo vamos a lograr con un gobierno de intendentes”, aseveró Néstor Grindetti. “En Lanús nos dijeron que no íbamos a poder y lo logramos, ¡dos veces ganamos Lanús!”, cerró el precandidato a la gobernación bonaerense.

Nacida y criada en la localidad de Burzaco, Retamoso, tiene 53 años, es licenciada en Relaciones Laborales, fue concejal y, actualmente, ocupa una banca en el legislatura provincial donde es vicepresidente de la comisión de Seguridad.

LAS PASO DE JUNTOS POR EL CAMBIO EN ALMIRANTE BROWN

La disputa por la candidatura a intendente de Juntos por el Cambio en Almirante Brown estará a cargo de tres listas, dos que encabezarán la representación del espacio que lidera a nivel nacional Horacio Rodríguez Larreta y una, la de Retamoso, el de Patricia Bullrich.

Retamoso, quien comanda a nivel local el espacio que presenta las precandidaturas de Patricia Bullrich y Luis Petri, estará acompañada por una lista de precandidatos a concejales encabezada por una representante del Pro, Leticia Bontempo, actual edil y referente de mujeres grindettistas, quien, en caso de ser electa, renovaría su mandato en el Concejo Deliberante de Almirante Brown.

A Bontempo le siguen Diego Fernández Garrido, ex funcionario del municipio de Almirante Brown durante la gestión de Darío Giustozzi, en el tercer puesto, la titular de la UCR browniana Mariela Cinalli.

La fórmula Rodríguez Larreta – Gerardo Morales estará representada por un lado por la concejal Agustina Serrano Gómez, del Pro, y, por el otro, por el vecinalista Mario Fuentes, quien fue concejal por el Frente para la Victoria.

La lista de concejales que acompañan a la dirigente boquense es liderada por el referente local de UNO (Una Nueva Oportunidad) y actual titular del Instituto República en la sede del distrito, Mariano Reyes, a quien siguen Solange Gónzalez Seipel (Evolución UCR) y Javier Raffaellino (Estamos) en el tercer puesto.

Por su parte, los ediles de la boleta encabezada por Fuentes presenta como precandidatos a concejales a Gisela Hullk quien es secretaria de la UCR browniana, al radical de Calzada, Claudio Hermann, y a Véronica Piqui Boffa, de José Mármol de regreso a la UCR tras un paso por el Pro.