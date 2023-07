La ONU advirtió que se vienen olas de calor más intensas

La ONU advirtió hoy que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas, en momentos en que varias zonas del hemisferio norte experimentan temperaturas sofocantes que han provocado incendios y amenazan la salud de la población.

“Este tipo de situaciones continuará creciendo en intensidad, y el mundo necesita prepararse para olas de calor más intensas”, señaló a la prensa en Ginebra un experto en calor extremo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), John Nairn.

“El fenómeno El Niño, recientemente declarado, no hará más que amplificar la incidencia y la intensidad de las olas de calor extremo”, indicó.

Our #EFFIS🔥 Fire Danger Forecast for 18 July:



🟤Very Extreme Danger in:

➡Several areas of the Iberian Peninsula #Spain🇪🇸

➡️#Puglia, #Calabria, #Sicilia and #Sardegna in #Italy🇮🇹

➡️#Greece‘s Attica Peninsula and Eastern Peloponnese🇬🇷



More at