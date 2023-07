Trabajadores del neumático anunciaron un paro

El SUTNA (Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático Argentino) anunció un paro en reclamo de una mejora salarial superior a la ofrecida por las empresas del sector. Será el jueves y también habrá una movilización.

“Esta manifestación del conjunto de los trabajadores debe ser tomada como una acción que busca proteger el salario y el futuro de cada compañero del gremio del neumático y su familia, y dada la importancia de este objetivo irrenunciable servirá de muestra de la fuerza con la que los trabajadores defenderán su justo reclamo”, señalaron.

En el encuentro para discutir salarios, las autoridades pidieron “mantener abierto el canal de diálogo privado con la mejor predisposición a fin de continuar con las negociaciones”. Es que no hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio.

El SUTNA anunció un paro y movilización para el próximo jueves. Comenzará a las 13, hasta el ingreso del turno mañana del viernes. “El turno mañana para y sale de fábrica a las 13 hs y espera al resto de los turnos hasta las 14 en la puerta de planta, de dónde saldrán micros al Ministerio para concentrar allí a partir de las 15”, precisaron.

“Con la organización activa y consciente de todos los trabajadores del neumático, seguiremos la constante línea ascendente de mejoras reales que nos permita salir del pozo del atraso salarial, en el camino de construir un futuro para nuestras familias”, remarcaron desde el sindicato que conduce Alejandro Crespo.

¿Cuál fue la propuesta? Estas paritarias se definen de julio a junio. “Un 18% de incremento remunerativo sobre los salarios vigentes al 01/07/2023 a partir del 01/07/2023. Un 15% de incremento remunerativo y no acumulativo sobre los salarios vigentes al 01/07/2023 a partir del 01/10/2023. Un 17% de incremento remunerativo y no acumulativo sobre los salarios vigentes al 01/07/2023 a partir del 01/12/2023. Un 17% de incremento remunerativo y no acumulativo sobre los salarios vigentes al 01/07/2023 a partir del 01/02/2024”, detallaron. Además, se propuso una cláusula de revisión en marzo para analizar el desarrollo del acuerdo paritario en función de las principales variables económicas del contexto de la actividad.