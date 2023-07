Murió la cantante irlandesa Sinéad O’Connor

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor, que salto a la fama global con su versión de Nothing Compares 2U, compuesta por Prince e incluida en el disco I Do Not Want What I Haven’t Got de 1990, murió hoy a los 56 años.

Nacida en la capital irlandesa, Dublín, el 8 de diciembre de 1966, Sinéad Marie Bernadette O’Connor, tal su nombre completo, era una soprano extraordinaria lo que le valió un premio Grammy y fue autora de 10 discos e innumerables colaboraciones con la flor y nata de la música mundial.

De origen católico, en 2018 se había convertido al islam bajo el nombre de Shuhada’ Sadaqat.

Sinéad O’Connor: Cónica de una niña sola

Sinéad era la tercera de cinco hijos, de un hogar disfuncional donde sus padres tuvieron graves problemas matrimoniales que culminaron en una la separación, que la llevó a ella y a sus dos hermanos mayores a vivir con su madre.

Fue una terrible etapa en la que sufrieron abusos físicos que reflejó en su canción Fire on Babylon. Luegó, se fue a vivir con su padre y la nueva pareja de este, pero fue enviada a un reformatorio donde entre maltratos y abusos, notaron su voz.

En 1983, su padre la envió a una exclusiva escuela en Waterford, donde gracias a la ayuda de su profesor de gaélico, grabó cuatro canciones, dos de ellas de su autoría , que más tarde aparecerían en su primer álbum.

Al año siguiente formó parte de una banda, Ton Ton Macoute, una referencia a las sangrientas hordas paraestatales haitianas, que llenaban las tapas de los diarios.

En 1985 su madre falleció en un accidente de tránsito lo que fue un duro golpe para la cantante a pesar de la mala relación que tenía con ella y que la llevó a dejar el grupo para iniciar su carrera solista.

Sinéad puso su voz junto a Roger Waters, Peter Gabriel, U2, Chieftains e interpretó temas en los más diversos registros desde una acanción de cuna y The House of the Rising Sun, desde All Apollogies a música tradicional de su isla esmeralda.

Sinéad O’Connor: Cancelación y dolor

En su trayectoria, protagonizó varias intervenciones polémicas, cuando expresaba sus opiniones sobre la religión, sexo o feminismo; uno de los más recordados es cuando rompió una foto del papa Juan Pablo II durante una entrevista en el programa Saturday Night Live en la que denunciaba los abusos infantiles. lo que le valió ser prácticamente cancelada en todos los medios.

Años más tarde, los abusos denunciados por la artista estallaron por cientos en todo el planeta.

El año pasado su nombre volvió a los medios al conocerse el suicidio de su hijo Shane de 17 años, y fue internada porque sus allegados temían que intentara, una vez más, quitarse la vida.

“¿Por qué estamos solos? Los que sufrimos enfermedades mentales somos las personas más vulnerables de la tierra. Nos tendrían que cuidar. No somos como los demás”, confesó durante una de sus internaciones.

También alzó su voz cada vez veía reflejada su historia en algina jove cantante: “Nada vas a recibir en este camino de la industria musical; sólo daño. No dejes que te exploten”, le escribió en una carta pública a Miley Cyrus, así como siempre respaldó a Britney Spears o Amy Winehouse.

Hoy, finalmente, descansa en paz.