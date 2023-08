El dólar blue sigue en alza y dejó atrás al Fitito

A tres días de las elecciones primarias, el dólar blue continuó su raid alcista y avanzó a un nuevo récord de $602 por lo cual la divisa que se comercializa en el circuito informal acumula $52 en lo que va de agosto, lo que fue adjudicado nuevamente por el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, a “maniobras especulativas”.

La brecha cambiaria del blue se posiciona, de esta forma, a 105% respecto del dólar minorista y en el 113% respecto al mayorista.

El dólar libre marca un incremento de $256 desde que comenzó el año.

A solo un día de terminar las ruedas hábiles, antes de las elecciones del fin de semanal, la moneda marginal cerró en $602 para la venta y a $597 pesos en la compra, luego de tocar un máximo intradiario de $610 y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 110,9%.

El BCRA terminó la rueda con ventas por US$ 34 millones y el dólar agro aportó hoy US$ 96,1 millones.

Los ingresos por la cuarta etapa del Programa de Incremento Exportador y acumulan US$ 1.973 millones, que representa el 99% de la meta de US$ 2.000 millones que se trazó el Ministerio de Economía y le faltan ingresos por US$ 26 millones para alcanzar ese objetivo.

El dólar Qatar se vendió a $593 y el turista o tarjeta, equiparado con el dólar solidario que incluye los impuestos, cotizó en $521,1.

La divisa sin impuestos opera según el promedio de los principales bancos del sistema financiero a $298,9 y en el Banco Nación a $296.

El dólar mayorista cerró a $ 285,80/286,20 por unidad, $1,05 arriba del cierre de ayer y cuando falta un día para terminar la semana acumula una suba de $6,8, por encima de los $5,65 de la anterior.

En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación operó por debajo del récord de ayer, cotiza a $590,41 y el spread con el dólar oficial se ubica en 107%.

El dólar MEP o bolsa cotiza en $538,02 y la brecha con el oficial alcanza el 88,7%.