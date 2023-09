El periodista Ezequiel Guazzora está prófugo acusado de corromper a una menor de Almirante Brown

Ezequiel Guazzora conocido como el "periodista militante" y ex precandidato por Principios y Valores es buscado por la Justicia federal por corrupción de menores.

El periodista y ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, Ezequiel Guazzora, de 40 años, está prófugo desde hace 18 días en una causa por corrupción de menores por la cual agentes de la Policía de la Ciudad intentaron detenerlo durante la jornada electoral de las PASO, pero el sospechoso no se presentó a votar.

La causa se originó con una denuncia presentada por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (ProTEx) en la que se menciona a Guazzora en el marco de la “presunta explotación” de una menor de 16 años por parte de la madre de la chica, con domicilio en Longchamps, partido de Almirante Brown.

También se lo señala como el sospechoso que mantenía conversaciones en busca de un encuentro íntimo con la adolescente.

El vehículo de la denuncia a la RATT fue una mujer cuya hija era amiga de la menor de edad, quien le compartió capturas de pantalla de conversaciones que su madre mantenía con el sospechoso Guazzora donde el conocido como “periodista militante” ofrecía 100.000 pesos a cambio de tener relaciones sexuales con la menor. En el intercambio, la mujer le indica su número de CBU para que hiciera efectivo el pago.

El pedido de captura al periodista y ex candidato a diputado bonaerense fue solicitado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54, Santiago Bignone, en el marco del artículo 145 del Código Penal que habla de corrupción de menores y pero no pudo efectivizarse porque Guazzora no fue a votar.

En las PASO, Guazzora se postuló como precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, que postulaba al exsecretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno, que no alcanzó el 1,5% necesario de los votos para pasar a las elecciones generales.

Sin embargo, ese domingo electoral fue capturada la madre de la adolescente en el Instituto Señora del Monserrat, de avenida Belgrano al 1300 en la Capital Federal cuando personal de Trata de Personas montó un operativo, esperó que la mujer de 44 años votara y, luego, se la detuvo por “trata de menores”.

Guazzora tenía mucha cercanía con figuras del oficialismo y fuertes cruces con la oposición y una de sus imágenes más repetidas es esa en la que aparece en un encuentro en la Casa Rosada encabezado por el Presidente y repleto de figuras convocadas tras el atentado a la vicepresidente Cristina Kirchner.

El lema de esa reunión del 2 de septiembre de 2022 fue: “Construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia”.

Los incidentes con la ley no le fueron ajenos: en 2021, fue detenido por la Policía de la Ciudad por golpear a un agente que lo quería detener.

Guazzora, para ese entonces, ya había sido condenado a tres años de prisión en suspenso luego de que en 2020 fuera acusado por su expareja, la exdiputada del Frente de Todos Stella Maris Córdoba, por violencia de género.

Un año antes, el 9 de julio, fue agredido en una marcha anticuarentena en el Obelisco donde trabajaba como periodista en Comunicación Popular y sufrió lesiones en su mano derecha y un fuerte traumatismo de tórax.

En ese sentido, coleccionó disputas contra referentes de la oposición como el cantante conocido como El Dipy, y los periodistas Luis Majul y Alfredo Leuco.

Los mensajes por los cuales pidieron detener a Guazzora

Una serie de mensajes aportados a la causa por corrupción de menores contra Guazzora fueron claves para que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54 pidiera su captura.

La Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) presentó capturas de pantalla de conversaciones que el sospechoso mantenía con la madre de la joven de 15 años.

Los mensajes, enviados desde una cuenta de Instagram, son parte del expediente y dan cuenta de la intención del periodista de pagarle a esta persona por tener relaciones con su hija, menor de edad.

En el intercambio, la implicada le aporta su número de CBU.

En la charla, de alto contenido sexual, el prófugo hace referencia a su intención de abusar de la adolescente. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, indica.

Luego, ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”, insiste.

Lo alarmante es que en la conversación aparecen referencias a otras víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, dice el periodista buscado.

En un momento, la mujer le recrimina: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde en otro tramo de la conversación Guazzora.

Aparentemente, de esta manera, la implicada le reclama el dinero prometido por el intercambio.