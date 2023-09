Presidente Perón: Advierten que el tema de la toma de tierras en Guernica “no está resuelto”

Los ocupantes de las tierras tomadas en Guernica advierten que el tema no se soluciónó y convocan a un festival el sábado 16 de septiembre.

Los vecinos que integran el espacio de recuperación de tierras de Guernica, en el partido de Presidente Perón, aseguran que pese a las promesas oficiales no tienen nada concreto respecto a su situación más que “un acta impresa en papel, con un compromiso más de los tantos del gobierno”.

“En lo concreto, hasta no tomar posesión de las viviendas, Guernica no está resuelto”, afirman al tiempo que anunciaron que el próximo sábado llevará adelante un festival en el que, además, se realizará un festejo para el día del niño, todo en las mismas tierras donde levantan las viviendas, y que no es otro espacio que aquel del que fueron desalojados por la fuerza en 2020.

Para los ocupantes de estas tierras “los planes de lucha y las coberturas, el seguir organizados y en pie de lucha” les permitió ir “destrabando y avanzando” para conseguir respuestas y compromisos por parte del municipio de Presidente Perón.

“Hemos logrado firmar una segunda acta de preadjudicación, esta vez de lote más vivienda, además de que se abra un banco de tierras para que más familias tengan la posibilidad de luchar por el acceso a una vivienda digna, hemos logrado que una comisión pueda adentrarse en el predio y haga un seguimiento de avance de obra y control popular”, enumeraron.