Kicillof se sube a la pelea nacional para confrontar con Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires le imprimió un giro a su campaña en los últimos días al subir un escalón y plantarse en la discusión nacional, en particular para confrontar con el líder libertario Javier Milei.

En una entrevista concedida al diario madrileño El País, el candidato a la reelección aprovechó para cargar contra las ideas económicas y el perfil político del aspirante libertario a la presidencia de la Nación, desacreditando su teoría económica y su discurso anticasta.

Apelando a su condición de doctor en economía, Kicillof aseguró que Milei “es miembro de un grupo muy pequeño, marginal, desplazado hoy de la academia y sin ningún peso, que son los economistas austríacos”.

“Es una escuela cuyos últimos avances teóricos ocurrieron en los últimos tres decenios del siglo XIX. Más antiguo, más fuera de época, más refutado no puede ser. Es una escuela muy fundamentalista que piensa que el mercado solo resuelve todo. Y a veces brota esta escuela en momentos determinados, generalmente vinculados a determinadas crisis y, obviamente, termina con soluciones de extremo como la dolarización, que es en realidad una manera de decir que no debe haber ni Estado ni moneda”, explicó el mandatario.

Por eso, apuntó que Milei, “quiere resolver los problemas de la Argentina con ideas ridículas del siglo XIX” y afirmó que el diputado nacional ultraliberal sostiene propuestas que son “como de un terraplanismo en economía”.

Centrado en la discusión nacional, indicó que la ideología del libertario “es una novedad: nadie hasta ahora había dicho ‘voy a resolver los problemas de la Argentina con ideas añejas y ridículas de economistas austríacos del siglo XIX’”. Y se burló al afirmar que constituyen una suerte de “terraplanismo” económico.

A pesar de las críticas, reconoció que la inflación en la Argentina es alta y que “muchas cosas no andan bien”.

“De todos modos, Milei sólo propone un milagro. Lo voy a hacer con una metáfora. Una persona tiene una enfermedad, consulta a su médico y no se lo resuelve. Consulta a otro médico y tampoco se lo resuelve. Y entonces termina en el curandero, y lo digo sin menospreciar ninguna creencia. Pero lo que aparecen son milagros. Presuntos milagros. como lo es la idea de dolarizar”, graficó Kicillof.

En paralelo, expuso que el plan del líder de LLA “es el mismo programa aplicado por el gobierno de Carlos Menem, el de Mauricio Macri y el de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: financiarización y primarización de la economía”.

“A la provincia de Buenos Aires eso la destruye. Si hay un Gobierno nacional ajustador, antiindustrial y privatizador, la provincia no puede hacer, por ejemplo, las 100.000 cuadras de tierra que debe asfaltar. Así de sencillo y claro”, subrayó.

Además, el mandatario cuestionó el hecho de que Milei sortee su sueldo de diputado al afirmar: “Fui diputado, si no cobraba el sueldo me moría de hambre porque no tenía otra forma de ingreso. Y tengo una familia. Vivo de mi sueldo”.

“Milei está flojito de papeles en relación a la casta. Está rodeado de un sistema de casta, que es la gente que hace mucho tiempo hace política y ya fracasó. Él ha vivido siempre de asesor de diputados, trabajando para empresas privatizadas que son contratistas del Estado”, remarcó ante el diario español.