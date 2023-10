Desesperada búsqueda por un adolescente desaparecido en Lomas de Zamora

Un joven de 17 años es buscado intensamente por su familia en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, tras ser visto por última vez el martes pasado cerca del mediodía cuando iba de camino a su escuela secundaria.

Se trata de Omar Álvaro Castañeta tiene 17 años, mide aproximadamente 1.70 e iba vestido del uniforme del Instituto Almfuerte con chomba blanca, campera gris y pantalón negro.

“Omar no quería ir al colegio porque no le gustó como le quedó su corte de pelo e iba a sufrir bullying por sus compañeros” dijo Rolando, el papá de Omar en dialogo con Info Region.

En ese sentido, el padre agregó: “Yo lo obligué a ir porque no me gusta que falten mis hijos. Además, la noche anterior le había sacado su celular a modo de castigo y por eso estamos desesperados” dijo Rolando.

Omar siempre viajaba con su hermana menor, una chica de 13 años, con quien compartía la ida y el regreso su hogar, pero el martes solo volvió su hermana quien le informó a sus padres que lo había esperado pero que Omar nunca llegó.

“En la comisaria de Transradio no me quisieron tomar la denuncia, entonces fui a la comisaria séptima de lomas de Zamora y estuve desde las 20:30 hasta las 2 de la madrugada esperando que me tomen la denuncia” denunció el padre de Omar.

“No sé por qué juegan con la desesperación de la gente, sé que es un proceso engorroso pero si no quieren trabajar que lo digan y me voy a otro lado” dijo angustiado.

La familia puso a disposición dos teléfonos para quienes sepan dónde está o lo hayan visto en las últimas horas: 11 3790 9894 y 11 3325 6085.