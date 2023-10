El mensaje de espacios culturales en vísperas de las elecciones

Falta poco más de un día para las elecciones y distintos sectores salieron en los últimos días a dar su mensaje por los intereses que están en juego. Espacios culturales de la zona sur del Conurbano advirtieron que “no todo es lo mismo”.

Desde la cuenta de Instagram del teatro El Refugio de Banfield recordaron el triste episodio que atravesó en plena pandemia: estuvo al borde del cierre, pero la ayuda del Estado permitió que las puertas sigan abiertas hasta hoy.

“En agosto del 2020 (en plena pandemia) casi cerramos en nuestra casa y no cerramos porque hubo un montón de vecinos que ayudaron y bancaron, y también hubo un Estado provincial, municipal y nacional presentes que no permitieron que eso suceda articulando distintos subsidios y asistencia a nuestro espacio y el resto”, reza el mensaje.

Y concluye advirtieron que “no es todo lo mismo”.

En una sintonía similar llega el mensaje del teatro Nobles Bestias de Temperley. “Votemos pensando en lo colectivo”, convocan.

“Desde el teatro de Las Nobles Bestias defendemos la cultura del conurbano sur, la cual no solo depende del rol de los trabajadores independientes sino también del rol del Estado para garantizar el acceso al arte y a la cultura a cada ciudadano, como creadores o espectadores“, advierten desde este espacio.

En ese sentido, habla de “un Estado municipal, provincial y nacional que acompañe la producción teatral independiente”. “La cultura no se reduce, no desaparece, no se silencia y no se apaga”, advierte el mensaje difundido en redes sociales.

Para finalizar, el Nobles Bestia convoca a la comunidad a pensar en el voto desde lo colectivo y dejando atrás los enojos. “No votemos desde el odio, votemos pensando en lo colectivo, en aquello que nos importa”, piden.