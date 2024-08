“El kirchnerismo murió”, aseguró Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “el kirchnerismo murió”, ante el triunfo del modelo libertario que llegó de la mano de Javier Milei.

En declaraciones radiales, Caputo afirmó que “el rebote arrancó, pero no se cambian 100 años de historia y 16 de populismos en seis meses”. De todos modos, aclaró que “si verán frutos de lo que se está haciendo”.

“Los resultados están convalidando todo lo que hicimos. Por eso la media de los economistas erró en sus proyecciones. Subestimaron el efecto de hacer los deberes”, remarcó.

Y consideró que “a la Argentina le fue mal porque hizo las cosas mal”, pero “hoy Argentina es un muy buen alumno porque hay superávit fiscal, comercial, energético y de cuenta corriente”.

“El kirchernismo no vuelve más, murió. No porque subestimo al kirchnerismo, sino porque no subestimo a la gente”, explicó.

Caputo consideró que la sociedad está soportando el ajuste y esperando la recuperación porque “le sacó la ficha” a los gobiernos populistas. “La mayoría de la gente los odia. Ellos fueron una lacra y durante 16 años sólo le mintieron a la gente y le robaron”, lanzó.