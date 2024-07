La reacción internacional tras las elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó sus “serias preocupaciones” por los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que declaró vencedor a Nicolás Maduro.

Blinken pidió que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos para garantizar “la transparencia y la rendición de cuentas” y señaló: “Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

“Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos”, declaró.

Por otro lado, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo que “no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

Asimismo, Gabriel Boric, presidente de Chile, sostuvo: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”.

“La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable“, apuntó.

China felicita a Venezuela por el éxito de sus elecciones presidenciales, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su exitosa reelección, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Lin Jian.

Lin formuló estas declaraciones en una rueda de prensa diaria cuando se le pidió comentar sobre las elecciones venezolanas.