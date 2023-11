Royón alertó que la tarifa de luz se puede ir a $11.000 si gana Milei

"El Estado no solo la función de la redistribución del ingreso, sino que también fija políticas públicas en materia energética", aseguró.

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, advirtió sobre un salto importante en las facturas de luz y gas, si el Estado se retira, la principal propuesta de Javier Milei.

De cara al balotaje, la funcionaria señaló que “la propuesta de Milei plantea la ausencia del Estado y eso va a impactar en las tarifas”.

“El Estado no solo la función de la redistribución del ingreso, sino que también fija políticas públicas en materia energética. El modelo la energía que plantea Sergio Massa no es solo para el que la puede pagar, la energía es un derecho y por eso acompañamos al que no puede acceder”, manifestó.

Y planteó como ejemplo: “Una tarifa de gas puede pasar en el sur de $2500 a $12000, acá en Buenos Aires al no ser tanto frío esta variación puede ser menor, pero estamos hablando de pasar de $2500 a $5500, en materia de luz puede pasar de $2500 a $11000”.