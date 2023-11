La odisea de encontrar ropa de tu talle

La encuesta anual de AnyBody Argentina reveló que 73% de los personas manifestaron tener problemas para encontrar ropa de su talle.

Encontrar ropa que nos guste, nos siente bien y nos sea cómoda suele ser una aventura y una dificultad que atraviesa todas las contexturas físicas tal como demuestra la encuesta realizada por AnyBody que reveló que el 64% de los participantes afirmó no encontrar talles acordes a su cuerpo, algo que le provocó “tristeza porque sus cuerpos no encajan con la ropa que quieren”.

A casi cuatro años de la aprobación de la Ley de Talles, “el 53% de las casi 6.700 personas encuestadas señaló tener dificultades para encontrar talle ‘siempre’ y ‘casi siempre’”, lo que llevó a que cuestionen su cuerpo, según el relevamiento de esta organización impulsora del cumplimiento de la normativa de talles.

Según AnyBody la cifra se mantiene en los mismos niveles que en el año 2012, y, además, detalló que el 73% de los participantes expresó encontrar ropa que desea solo en talle único “siempre” y “casi siempre”.

Esta dificultad al momento de encontrar la ropa que desean llevó a provocar un cierto malestar o descontento con su cuerpo.

“El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultad para encontrar talles es la ‘tristeza porque sus cuerpos no encajan con la ropa que quieren’ (61%). También, el 45% manifestaron ‘enojarse consigo por cómo está su cuerpo’. Aunque, el 5% responde que ‘se siente indiferente'”, indicó el comunicado.

Los talles no son un detalle

Dentro de los 6.668 participantes de la encuesta, el 85% afirmó utilizar ropa “de mujer”, mientras que el 11% respondió utilizar ropa sin género, y el 4% restante, ropa “de hombre”.

Del 85% que utiliza ropa de mujer, el 52% respondió que los talles más difíciles de encontrar son los que van del 46 al 52, al igual que el 49% de aquellos que utilizan ropa sin género, mientras que en el caso de los que usa ropa de hombre, el 48% de ellos manifestó que le resulta difícil encontrar ropa cuyos talles vayan del 48 al 54.

En relación a los sentimientos que les genera a las personas el hecho de no encontrar ropa de su talla, el informe arrojó que el 36% de los encuestados respondió que el hecho de no encontrar su talle los lleva a realizar conductas que pueden ser riesgosas para la salud, como ponerse a dieta para bajar de peso, no comer o hacer ejercicio en exceso.

“Este dato nos parece muy preocupante. Sobre todo, en un país donde somos el segundo a nivel mundial con mayores trastornos de la conducta alimentaria después de Japón”, afirmó la presidenta de la AnyBody Argentina, Mercedes Estruch.