La UTA confirmó el paro de choferes de colectivos desde la medianoche

A partir de las 0 de este jueves 11 de abril, los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevarán a cabo una retención de tareas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a la falta de pago del incremento salarial acordado con los empresarios del sector.

La medida fue anunciada luego de que fracasara una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo entre el gremio y el sector empresario. Según explicaron fuentes del ámbito empresario, el acuerdo paritario no fue homologado y el Gobierno no giró los fondos necesarios para cubrir el incremento salarial reclamado por los trabajadores. Por ese motivo, los empresarios afirman que solo abonarán el salario de $737.000 que ya fue pagado en su totalidad.

Por su parte, la UTA señaló que el sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados a pesar de que los Gobiernos Nacional y Provincial aportaron más de $122 mil millones en subsidios, con un aumento del 42% respecto a meses anteriores, y que también hubo un incremento del 250% en el valor del pasaje que pagan los usuarios.

Ante esta situación, el gremio advirtió que si para mañana jueves no tienen depositado el dinero que reclaman, los trabajadores no circularán los colectivos. Desde las empresas, en tanto, dejaron en claro que “quien no trabaje, amén de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada, no cobrará su salario completo”.

La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el próximo lunes 15 de abril, en un intento por resolver el conflicto. La UTA exige que el básico a cobrar sea de $987.000, incorporando una suma no remunerativa de $250.000 pactada en febrero, algo que las empresas se niegan a pagar si no hay un aporte del Estado que lo cubra sin aumentar el precio del boleto.

De concretarse el paro de colectivos, miles de usuarios del transporte público en el AMBA se verán afectados, en un contexto de creciente conflictividad laboral en el sector.

El comunicado de UTA

La UTA informa a la población del AMBA, que en atención a que el sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos.

Así también ahora niegan lo acordado, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano y ante la misma autoridad de aplicación. Ante tal situación, en el día de mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas.

Esperamos que los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores y eviten afectar a miles de usuarios.

Roberto Carlos Fernandez

Secretario General

Unión Tranviarios Automotor