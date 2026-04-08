Seis casos nuevos de Fiebre Chikungunya en la Provincia

Se sumaron 6 casos de Fiebre Chikungunya en la provincia de Buenos Aires por lo que ascienden a 22 las notificaciones. En el país se registran 433 casos confirmados y probables.

Se sumaron 6 casos de Fiebre Chikungunya en la provincia de Buenos Aires por lo que ascienden a 22 las notificaciones. En el país se registran 433 casos confirmados y probables.

Al menos 85 nuevos casos de fiebre chikungunya se notificaron durante la semana 12 del año, mientras que asciende a 433 el total de confirmados y probables hasta el momento. La provincia de Buenos Aires suma 22.

En relación al origen de la transmisión, se pudo comprobar que 357 son casos autóctonos y solo 76 cuentan con antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) detalló que Salta continúa siendo el epicentro del brote, con 315 casos. Y se observa un crecimiento notable en otras jurisdicciones del NOA y el Centro. Jujuy suma 37 casos y Tucumán notificó 27 casos.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registró 6 nuevos casos de chikungunya en la semana 12, alcanzando un total de 22; mientras que Catamarca y Santiago del Estero notificaron 11 casos respectivamente.

Tierra del Fuego, en tanto, notificó su primer caso con antecedente de viaje y Chaco mantiene un caso local probable registrado en las semanas previas.