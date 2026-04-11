Los Andes quiere escalar posiciones en la tabla

Los Andes visita mañana, desde las 15, a Acassuso, por la Fecha 9 de la competencia de la Primera Nacional.

Los Andes visita mañana, desde las 15, a Acassuso, por la Fecha 9 de la competencia de la Primera Nacional.

Los Andes, que logró meterse entre los primeros ocho de la table, saldrá mañana en busca de una victoria que le garantice el lugar en la zona de Reducido pero con la esperanza de escalara posiciones. Visita a Acassuso.

En el marco de la Fecha 9 de la competencia de la Primera Nacional, Los Andes enfrentará el domingo, desde las 15, a Acassuso en el Estadio Javier “Pipo” Marín. Nicolás Mastroieni será el encargado de impartir justicia en este duelo que será transmitido por http://lpfplay.com.

Los Andes, que perdió el clásico con Temperley y se recuperó en la fecha pasada ante Chaco For Ever, se encuentra octavo en la tabla de la Zona A con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas. El Milrayitas se ilusiona.