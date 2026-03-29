Temperley le ganó a Los Andes en el final y se quedó con el clásico del Sur

Con este triunfo, Temperley cortó una racha de 15 años sin ganar en el Gallardón y se ilusiona, mientras que Los Andes quedó golpeado de cara a lo que viene.

Con este triunfo, Temperley cortó una racha de 15 años sin ganar en el Gallardón y se ilusiona, mientras que Los Andes quedó golpeado de cara a lo que viene.

El clásico del Sur tuvo un desenlace electrizante y quedó en manos de Temperley, que venció 1-0 a Los Andes con un gol agónico en el estadio Eduardo Gallardón. El Gasolero se impuso con carácter en la última jugada de un partido cargado de tensión y polémica.

En un final para el infarto, Temperley pasó de estar al borde de la derrota a quedarse con la victoria. Mauricio Asenjo tuvo un penal muy discutido para Los Andes, pero su remate se fue por encima del travesaño. En la jugada siguiente, Lorenzo Monti habilitó a Fernando Brandán, quien ganó de cabeza y marcó el único gol del partido ante la floja respuesta de Sebastián López.

El encuentro había tenido situaciones para ambos equipos desde el arranque. En el primer tiempo, Temperley contó con la chance más clara en los pies de Facundo Kruger, pero Daniel Franco salvó sobre la línea. Luego, Los Andes creció en el juego y exigió a Ezequiel Mastrolía, que respondió con solvencia en el área.

En el complemento, el ritmo bajó y los cambios de Nicolás Domingo y Leonardo Lemos no lograban romper el cero. Sin embargo, el cierre fue explosivo: el penal sancionado por Bruno Amiconi, el fallo de Asenjo y la contra letal que terminó en el gol de Brandán. Con este triunfo, Temperley cortó una racha de 15 años sin ganar en el Gallardón y se ilusiona, mientras que Los Andes quedó golpeado de cara a lo que viene.