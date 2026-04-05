Los Andes volvió al triunfo ante Chaco For Ever y se ilusiona en la Primera Nacional

Con goles de Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni, el Milrayitas celebró en el estadio Eduardo Gallardón y consiguió tres puntos clave para recuperar terreno en la Zona A de la Primera Nacional.

Con goles de Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni, el Milrayitas celebró en el estadio Eduardo Gallardón y consiguió tres puntos clave para recuperar terreno en la Zona A de la Primera Nacional.

Los Andes esta tarde venció 2 a 0 Chaco For Ever y se repuso tras perder el clásico. Con goles de Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni, el Milrayitas celebró en el estadio Eduardo Gallardón y consiguió tres puntos clave para recuperar terreno en la Zona A de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Leonardo Lemos mostró una mejor versión y golpeó de entrada. A los tres minutos, una jugada iniciada por Alex Valdez Chamorro terminó en un preciso centro de Peter Grance y un cabezazo cruzado de Mauricio Asenjo, que tras pegar en el palo se metió en el arco. El delantero se desahogó tras su penal fallado en el clásico y pidió disculpas a los hinchas.

Luego del gol, Los Andes bajó la intensidad y permitió la reacción del conjunto chaqueño. Chaco For Ever estuvo cerca del empate con un remate de Valenzuela que controló Sebastián López y otra clara chance de Silvera, que fue neutralizada entre Daniel Franco y el travesaño. Sin embargo, el local logró sostener la ventaja en un tramo de incertidumbre.

En el complemento, el partido mantuvo la tensión hasta que Los Andes logró liquidarlo. A los 32 minutos, tras un lateral, Camilo Viganoni se sacó la marca de encima, giró y sacó un potente derechazo que se clavó en el primer palo de Caprio. El 2-0 trajo alivio y tranquilidad para un equipo que necesitaba ganar para recuperar confianza y volver a posicionarse como protagonista del campeonato.