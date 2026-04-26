Colapinto ilusiona con la Fórmula 1 en Argentina tras una convocatoria histórica en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto se refirió a la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese al país, en el marco de un evento multitudinario realizado en la ciudad de Buenos Aires. “Ojalá que pueda mostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos”, expresó con ilusión ante una multitud que colmó el Fan Zone en Palermo.

Más de 500 mil personas participaron del evento, que se convirtió en una verdadera fiesta del automovilismo. El oriundo de Pilar agradeció el apoyo del público y destacó la convocatoria: “Es una locura, estoy muy feliz de haber venido acá porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo”.

En ese sentido, Colapinto subrayó la importancia del acompañamiento de los fanáticos y el impacto que puede tener en el futuro del deporte motor en el país. “Ver un Fan Zone en Argentina es un orgullo enorme. Sé que es un esfuerzo venir hasta acá, es domingo y algunos llegan desde otras provincias”, señaló. Además, remarcó que el regreso del MotoGP en 2027 abre una puerta para pensar en el retorno de la Fórmula 1.

Por último, el joven piloto se mostró emocionado por el cariño recibido y el impulso que esto significa en su carrera. “Esto me genera algo muy especial, tener a tantos argentinos que me bancan me da mucha energía. Si bien era mi sueño ser piloto, poder aportar un poco al automovilismo argentino me pone muy feliz por todo lo que se generó”, concluyó.