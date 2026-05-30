Junio llega con un fin de semana largo: ¿Cuándo es?

Tras el feriado del 25 de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para planificar nuevas escapadas y descansos durante 2026. Junio llega con un fin de semana largo. ¿Cuándo será?

Según el calendario oficial de feriados difundido para este año, el próximo fin de semana largo será exactamente dentro de 19 días, el 13, 14 y 15 de junio, conformando tres días consecutivos de descanso.

Además, todavía quedan otros cinco fines de semana largos programados para el segundo semestre del año, algunos de tres días y otros de cuatro jornadas consecutivas.

Uno de los períodos más extensos será el de julio, que tendrá descanso entre el 9 y el 12 de julio, completando cuatro días.

Los fines de semana largos que quedan