Escapadas de cercanía, el movimiento turístico en la Provincia

Visitas de un día y una agenda de fiestas populares, eventos gastronómicos, deportivos y culturales.

Visitas de un día y una agenda de fiestas populares, eventos gastronómicos, deportivos y culturales.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que 993.683 turistas se movilizaron por el país, pero precisó que el movimiento turístico en la provincia de Buenos Aires fue “muy moderado”.

“La provincia registró un movimiento turístico muy moderado, sostenido por escapadas de cercanía, visitas de un día y una agenda de fiestas populares, eventos gastronómicos, deportivos y culturales distribuidos en distintas regiones del territorio”, señala el reporte.

En la Costa Atlántica, Mar del Plata volvió a concentrar buena parte de la actividad, aunque con niveles de ocupación muy inferiores a los habituales para esta época del año. Sobresalió el turismo regional atraído por sus paseos costeros, la gastronomía, los espacios culturales, además de los tradicionales circuitos de la rambla, el puerto, Chapadmalal y Sierra de los Padres.

También se destacaron Villa Gesell, con su Maratón Cross 7K, y Monte Hermoso, donde se realizó el Concurso de Pesca Embarcada en la Laguna Sauce Grande.

Entre los destinos de lagunas y turismo de naturaleza, Chascomús continuó recibiendo excursionistas atraídos por su entorno natural y su cercanía con los principales centros emisores de turistas de la provincia. “Si bien las reservas hoteleras se mantuvieron bajas, el destino sostuvo movimiento con visitantes de cercanía, una estadía promedio de dos noches y un gasto diario estimado en $ 110.000 por persona”, indica el informe de la CAME.

También hubo movimiento en Lobos, que celebró el 224° aniversario de la ciudad con desfiles, espectáculos y propuestas gastronómicas; en Carhué, con la Maratón 6 Ciudades, y en distintos corredores rurales del interior provincial vinculados al turismo de estancias, actividades al aire libre y escapadas de fin de semana.

Las fiestas populares y los eventos gastronómicos tuvieron un papel destacado en varias localidades. Sobresalieron la Fiesta de la Trufa Negra Argentina en Espartillar; el paseo gastronómico ÑAM en Coronel Suárez; la Fiesta del Pastelito en Brandsen; la Expo Miel Azul, además de propuestas vinculadas al vino de la costa en Berisso, y experiencias productivas en Adolfo Alsina.

Además, se desarrollaron celebraciones patronales, festivales folklóricos, ferias de emprendedores y muestras culturales en ciudades como San Antonio de Areco, Tres Arroyos, Lincoln, San Pedro y Puan.

En el conurbano bonaerense, la actividad estuvo impulsada por ferias, exposiciones y eventos culturales. Se destacaron la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, el aniversario de Malvinas Argentinas con el Festival de Pastelitos Criollos, la Feria Sabores del Mundo, el Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal en Berazategui y diversas propuestas artísticas, deportivas y recreativas que complementaron el movimiento turístico regional durante el fin de semana largo.