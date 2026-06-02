Caso Agostina Vega: una cámara captó al Ford Ka camino al descampado

Una cámara de seguridad registró el paso del auto Ford Ka negro que condujo Claudio Gabriel Barrelier y en el que trasladó el cuerpo de Agostina Vega hasta el descampado en la provincia de Córdoba.

El video revela el momento en el que el vehículo se dirige hasta el descampado de 200 hectáreas en el barrio Ferreyra, lugar en el que descartó el cuerpo de la adolescente.

Dicho rodado pertenece a una conocida del acusado, quien declaró y expuso que Barrelier le pidió el auto porque tenía que hacer unos trabajos.