Femicidio de Agostina Vega: decretan secreto de sumario y profundizan las medidas de prueba

La Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba dispuso el secreto de sumario por diez días en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega. La medida busca resguardar nuevas diligencias probatorias que ya se encuentran en ejecución y que podrían aportar elementos clave para el avance de la investigación.

La Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba dispuso el secreto de sumario por diez días en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega. La medida busca resguardar nuevas diligencias probatorias que ya se encuentran en ejecución y que podrían aportar elementos clave para el avance de la investigación.

La decisión comenzó a regir este miércoles y fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Según informaron fuentes judiciales, el objetivo es preservar distintas medidas ordenadas recientemente por el fiscal a cargo del expediente. Además, se resolvió incorporar a la causa actual una investigación iniciada en 2025 contra Claudio Barrelier por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, la representación legal de Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada, presentó nueva documentación ante la Justicia y solicitó la imputación de Soledad Andreani por presunto encubrimiento. La mujer es expareja de Barrelier y titular del Ford Ka negro que aparece mencionado en la investigación como un vehículo de interés para los investigadores.

Como parte de las nuevas medidas, el fiscal ordenó procedimientos en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, donde residía Barrelier. Durante varias horas, personal especializado realizó excavaciones y levantó pisos en distintos sectores de la propiedad en busca de rastros vinculados al crimen. También fueron secuestradas prendas de vestir de los ocupantes de la casa para ser sometidas a peritajes.

Las tareas concluyeron durante la noche y los efectivos retiraron distintos elementos para su análisis, entre ellos bolsas plásticas y un colchón que podrían resultar relevantes para la reconstrucción de los hechos. Asimismo, la fiscalía avanzó con procedimientos en una vivienda relacionada con el lavado del Ford Ka negro que, según la principal hipótesis de la investigación, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.