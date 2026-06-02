El mensaje de los bomberos de la Región en su día

Desde distintos cuarteles enviaron mensajes este martes para celebrar su día. El Día del Bombero Voluntario se conmemora el 2 de junio Argentina, porque ese día de 1884 se fundó el primer cuerpo del país, en La Boca.

La organización se llamó “Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca” y fue creada bajo el lema “Querer es poder”. Su impulsor y primer presidente fue Tomas Liberti.

Cien años después y luego de intensas luchas de las distintas agrupaciones bomberiles que se formaron tras la iniciativa de Liberti, el 15 de mayo de 2001 el Día del Bombero Voluntario se convirtió en Ley por la decisión del Congreso.

“Ser Bombero Voluntario es una elección, una labor que conlleva pasión, vocación y entrega. Hoy celebramos este, nuestro día con orgullo y alegría”, señalaron desde Lomas de Zamora.

En Esteban Echeverría recordaron la convocatoria a celebrar este día, que será el sábado 6 de Junio en Plaza Mitre, a partir de las 13. “Acércate con tu mate, tu familia y muchas ganas de aprender”, invitan.

En Almirante Brown también enviaron un mensaje en este día.