La vicepresidenta Victoria Villarruel bregó por “fortaleza, unidad y paz”, en medio de la tensión con el Gobierno. No fue invitada al Tedeum en la Catedral de Buenos Aires.

“El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado”, publicó.

Y señaló: “Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz”.

El conflicto que mantiene con el presidente Javier Milei ya no se disimula. Villarruel no forma parte del Gabinete que acompañará al jefe de Estado en el tradicional acto en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.