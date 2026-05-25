El mensaje de Kicillof por el 25 de Mayo: “Patria sí, colonia no”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, posteó en redes sociales un mensaje por el 25 de Mayo. “Patria sí, colonia no”, planteó el mandatario provincial, renovando críticas a la administración de Javier Milei.

“Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía”, aseguró.

Y apuntó: “En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos”.

“El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y orgullo por lo nuestro. ¡Patria sí, colonia no!“, finalizó Kicillof.