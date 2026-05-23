Los Bomberos de Esteban Echeverría celebran su día en Monte Grande

El próximo 6 de junio, los Bomberos de Esteban Echeverría celebrarán su día con charlas y demostraciones en la plaza Mitre.

El próximo 6 de junio, los Bomberos de Esteban Echeverría celebrarán su día con charlas y demostraciones en la plaza Mitre.

En el marco del Día del Bombero Voluntario, los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría convocan a la población a acercarse a la plaza Mitre de Monte Grande para disfrutar de una jornada en familia.

“Acompáñanos a celebrar nuestro día. Trae tu set de mate para pasarla en familia, adquirir conocimientos sobre nuestra labor, desempeño y vocación“, convocan.

También habrá una demostración de los móviles, charlas y distintas actividades para la comunidad. La cita es el 6 de junio en la Plaza Mitre, ubicada en el centro de Monte Grande, a partir de las 13.

Además de la presentación de las brigadas, dirá presente la escuela de cadetes y habrá una charla de RCP.