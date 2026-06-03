Mientras sostiene la lucha por FATE, el SUTNA apunta contra Pirelli

"Pirelli pretende imponer un cambio de sistema por medio de la prepotencia", denunció el SUTNA, que abre un nuevo frente de lucha.

"Pirelli pretende imponer un cambio de sistema por medio de la prepotencia", denunció el SUTNA, que abre un nuevo frente de lucha.

Mientras sigue con plena vigencia la lucha por el cierre de FATE, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) apuntó contra la empresa Pirelli porque “pretende imponer un cambio de sistema por medio de la prepotencia”.

“Pirelli pretende imponer un cambio de sistema por medio de la prepotencia, los trabajadores debemos poder ejercer nuestros derechos ante una posible modificación que alteraría nuestra forma de vida”, advirtió el sindicato liderado por Alejandro Crespo.

El gremio sostiene que “ante el accionar ilegal de Pirelli que pretende modificaciones colectivas por medio de presiones individuales, el SUTNA ha realizado la correspondiente presentación en la Secretaria de Trabajo. Y señala con claridad que toda respuesta será de forma colectiva”.

“La empresa pretende la modificación del sistema de trabajo, para ello es necesario el análisis de la propuesta revisando cada una de sus características que desde ya siempre son muy complejas y merecen ser observadas con el correspondiente detenimiento, así lo marca la ley y las normas administrativas”, explica.

Y señala que “desde ya, no es la manera correcta utilizar la prepotencia como método de negociación y mucho menos ejercer esa acción en forma individual sobre cada compañero”.