Encuentro de organizaciones obreras en lucha

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a un encuentro de organizaciones en lucha, que se llevará a cabo esta tarde en San Fernando.

La cita es este sábado, a las 14, frente a la fábrica Fate, ubicada en Blanco Encalada 3003 de San Fernando. El objetivo es “coordinar una gran acción contra los cierres de fábrica y los despidos”. El SUTNA adviertió que ya han cerrado 24.080 fábricas y 337.793 trabajadores fueron despidos.

Además, se anunció un paro nacional del gremio, aunque no hay fecha, “por los salarios y las condiciones laborales, por la apertura real de las paritarias, por un acuerdo concreto que proteja el poder adquisitivo, contra el ilegal lock out implementado por la fábrica FATE”.

Se suman los reclamos de “reapertura de las actividades de la recapadora Ruiz con todos los trabajadores en sus puestos de trabajo, por el libre ingreso de la representación gremial a Pirelli y en reclamo a la patronal de Bridgestone de abrir una mesa real de negociación que solucione los múltiples reclamos planteados en esa fábrica“.

FATE

“Con una primera tanda se hace efectivo en las cuentas de numerosos trabajadores el pago de salarios, a quienes fueron los primeros en completar las planillas presentadas en la justicia, restando aun cientos de planillas que fueron completadas y firmadas en posteriores tandas”, informó el gremio.

Asimismo, el sindicato precisó que fueron un total de 830 de los 968 trabajadores que se encontraban en nómina a mayo de 2025, tal como indico la cámara 2 de apelaciones.

Exigen al gobernador Axel Kicillof que de una respuesta positiva al pedido de reunión, que llegó tras la presentación de un proyecto para proteger a FATE.