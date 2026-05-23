El SUTNA extiende el plan de lucha

La empresa FATE ha comenzado a pagar los salarios de los 830 trabajadores (de los 968) que elevaron el reclamo ante la Justicia, informó el SUTNA.

La empresa FATE ha comenzado a pagar los salarios de los 830 trabajadores (de los 968) que elevaron el reclamo ante la Justicia, informó el SUTNA.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) precisó que se extiende el plan de lucha, mientras los trabajadores de FATE comienzan a percibir los salarios adeudados. ¿Qué pasa en la planta de Bridgestone en Llavallol?

“Con una primera tanda se hace efectivo en las cuentas de numerosos trabajadores el pago de salarios, a quienes fueron los primeros en completar las planillas presentadas en la justicia, restando aun cientos de planillas que fueron completadas y firmadas en posteriores tandas”, informó el gremio.

Asimismo, el sindicato precisó que fueron un total de 830 de los 968 trabajadores que se encontraban en nómina a mayo de 2025, tal como indico la cámara 2 de apelaciones.

A tres meses del conflicto, se realizó una asamblea del SUTNA en San Fernando en la que acordaron convocar a todas las organizaciones obreras en lucha a un plenario “con el fin de coordinar una gran acción contra los cierres de fábricas y los despidos”.

Además, se anunció un paro nacional del gremio, aunque no hay fecha, “por los salarios y las condiciones laborales, por la apertura real de las paritarias, por un acuerdo concreto que proteja el poder adquisitivo, contra el ilegal lock out implementado por la fábrica FATE”.

Se suman los reclamos de “reapertura de las actividades de la recapadora Ruiz con todos los trabajadores en sus puestos de trabajo, por el libre ingreso de la representación gremial a Pirelli y en reclamo a la patronal de Bridgestone de abrir una mesa real de negociación que solucione los múltiples reclamos planteados en esa fábrica“.

Asimismo, exigen al gobernador Axel Kicillof que de una respuesta positiva al pedido de reunión, que llegó tras la presentación de un proyecto para proteger a FATE.