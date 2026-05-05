Nueva audiencia entre FATE y el SUTNA por el cierre de la planta

El conflicto entre FATE y el SUTNA por el cierre de la planta de San Fernando no cede un ápice.

El conflicto entre FATE y el SUTNA por el cierre de la planta de San Fernando no cede un ápice.

El conflicto por el cierre de FATE, la única planta de producción de neumáticos para camiones y colectivos del país, no cede un ápice. El próximo viernes habrá una nueva audiencia entre las autoridades de la empresa de San Fernando y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El encuentro entre FATE y el SUTNA se realizará, de forma virtual, el próximo viernes 8 de mayo, convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires “ante el ilegal lock out implementado por la patronal”.

El sindicato liderado por Alejandro Crespo viene de denunciar “la mentira de la patronal de Maldades Quintanilla, que sostiene que no hay personal para reabrir la fábrica, haciéndole el juego a Milei para desindustrializar el país, se cae a pedazos ante el fallo de la Cámara 2 de Apelaciones”.

La Justicia ratificó que son 968 los trabajadores que pueden y deben cobrar su salario, dado el acuerdo firmado por el SUTNA y FATE de no despidos hasta julio 2026. “Están de alta y en legítimo ejercicio de su reclamo de reapertura de la fábrica”, aclara el SUTNA.

“Los 968 trabajadores están dispuestos a reincorporarse inmediatamente a sus tareas para poner en marcha la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país“, había asegurado Crespo días atrás, cuando habló de una “enorme cola de trabajadores para firmar el pedido de reapertura de la fábrica, sueldos y la continuidad de todos los puestos de trabajo”.