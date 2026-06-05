¿Habrá nuevo material del Indio Solari?

En noviembre del año pasado, el Indio volvió a mostrarse junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en un proyecto que aún no trascendió al público.

En noviembre del año pasado, el Indio volvió a mostrarse junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en un proyecto que aún no trascendió al público.

Con la muerte del Indio Solari, el dolor invade a toda la sociedad y comienzan las preguntas sobre nuevo material de la leyenda.

El pasado 21 de mayo desde la cuenta oficial del cantante se difundió una foto, en la cual se lo puede observar concentrado y compartiendo una sesión de trabajo técnico junto a diversos integrantes de su actual estructura musical, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La imagen fue capturada en las instalaciones de Luzbola, el emblemático complejo de grabación privado que fue concebido y fundado originalmente por los miembros de la mítica agrupación Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En noviembre del año pasado, el artista volvió a mostrarse junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en un proyecto que aún no trascendió al público.