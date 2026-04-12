Temperley rescató un empate agónico ante Quilmes en el Alfredo Beranger

El Gasolero pasó de estar 2 a 0 arriba a quedar 2-3 abajo, pero logró igualarlo 3 a 3 sobre el final en un duelo cargado de emociones.

El Gasolero pasó de estar 2 a 0 arriba a quedar 2-3 abajo, pero logró igualarlo 3 a 3 sobre el final en un duelo cargado de emociones.

El empate de Temperley ante Quilmes dejó un sabor agridulce en el Alfredo Beranger, en un partido electrizante correspondiente a la novena fecha de la Primera Nacional. El Gasolero pasó de estar 2 a 0 arriba a quedar 2-3 abajo, pero logró igualarlo 3 a 3 sobre el final en un duelo cargado de emociones.

El empate de Temperley ante Quilmes comenzó a gestarse con un arranque demoledor del equipo dirigido por Nicolás Domingo. En la primera llegada clara, Marcos Echeverría abrió el marcador de penal y, antes de la media hora, Lucas Angelini amplió la ventaja con un verdadero golazo. El local dominaba con claridad mientras Quilmes mostraba desconcierto, aunque logró descontar antes del descanso gracias a un potente remate de Áxel Batista que puso el 2-1 parcial.

En el complemento, el trámite cambió de manera inesperada. Quilmes alcanzó el empate a los 25 minutos con un gol de Agustín Lavezzi tras un error de Ezequiel Mastrolía, y luego dio vuelta el resultado a los 36 con el tanto del ingresado Aaron Spetale. El golpe fue duro para Temperley, que veía escaparse un partido que tenía controlado ante su gente.

Sin embargo, el Gasolero reaccionó a tiempo. En los minutos finales, fue a buscar con empuje y encontró el empate de Temperley ante Quilmes en tiempo adicional, con un derechazo espectacular de Nicolás Molina que se metió en el ángulo. El 3 a 3 final le permitió a Temperley sumar un punto, alcanzar las 13 unidades y mantener el invicto como local, mientras ya piensa en su próxima visita a Colegiales.