Férreo respaldo de Kicillof a Cristina

El contundente mensaje del gobernador Axel Kicillof en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández, que declara hoy en la causa Cuadernos.

El contundente mensaje del gobernador Axel Kicillof en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández, que declara hoy en la causa Cuadernos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió esta mañana un contundente mensaje de apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien debe declarar hoy en la causa Cuadernos.

“El partido judicial de la mano del gobierno de Milei continúa su acoso contra @CFKArgentina”, advierte el mensaje publicado bien temprano, en la jornada en la cual la ex presidenta debe declarar en la causa cuadernos.

Y advierte: “Después de una condena tan injusta como absurda, quieren someterla a otro espectáculo judicial. Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las políticas del gobierno, y mientras estallan escándalos como el de la criptoestafa, en el que actúan como encubridores los mismos que persiguen a los dirigentes del campo popular“.

Este contundente respaldo llega tras convertirse en el titular del PJ Bonaerense y cuando algunos dirigentes alineados con La Cámpora cuestionan su falta de apoyo a Cristina. Ayer fue el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) el que expresó su respaldo convocando a acompañarla en este momento.

Contra la injusticia, con Cristina.



Mañana, 17 de Marzo -7hs

San José 1111, CABA. pic.twitter.com/cwMduanpM8 — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) March 16, 2026

La ex presidenta criticó la decisión de la Justicia de citarla a indagatoria presencial en Comodoro Py, pese a que se encuentra con prisión domiciliaria y que las anteriores audiencias se realizaron vía remota. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo. No falla”, ironizó.