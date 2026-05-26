“Las operetas vienen marchando”, aseguró Milei

El presidente Javier Milei advirtió que “las operetas vienen marchando”, en un mensaje difundido en su perdil de X esta madrugada. Citó un mensaje de la diputada Lilia Lemoine que apunta contra Marcela Pagano, ex compañera de La Libertad Avanza (LLA).

“LAS OPERETAS VIENEN MARCHANDO…”, posteó el Presidente al citar a Lemoine, quien señaló que “la ex amante de Barrionuevo que hoy trabaja para Franco Bindi es la operadora número 1 contra La Libertad Avanza; Marcela Pagano, está buscando a las ex parejas de funcionarios de LLA y les está llenando la cabeza para que DESTRUYAN a sus ex”.

“La finalidad de las Pagano es que se rompa todo y no dejar gobernar. Esta es mi forma de alertar a todos los que pueda. No pago pauta”, señaló en otro posteo la diputada libertaria.

De esta forma, siguen a la vista las internas de LLA, pese a que Pagano ya tomó distancia del espacio. Se suma al conflicto por la causa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que también genera diferencias al interior del partido; la fractura sin retorno con la vicepresidenta Victoria Villarruel; y el la pelea entre Santiago Caputo y Martín Menem.

En este escenario, se reúne hoy la mesa política de la administración libertaria con el bojetivo de ordenar la agenda parlamentaria y solapar la interna.