Maratón de lectura en las escuelas de todo el país

Bajo el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, se realiza hoy la Maratón Nacional de Lectura.

Bajo el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, se realiza hoy la Maratón Nacional de Lectura.

Las escuelas, las bibliotecas y los centros comunitarios de todo el país se sumarán este viernes a la Maratón Nacional de Lectura 2026 en una jornada en la cual niños y jóvenes, junto con docentes, bibliotecarios, familias y sus comunidades, harán de la lectura una experiencia compartida.

Bajo el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, la edición 2026 propone acercarse a la literatura de ciencia ficción para viajar hacia otros tiempos y mundos, imaginar futuros y hacerse preguntas sobre el presente y sobre los mundos que queremos construir.

Desde hace 24 años, la Maratón Nacional de Lectura busca acercar a niños y jóvenes a los libros y comunicar a toda la sociedad la importancia de formar lectores.

En esta edición, las instituciones participantes cuentan con recursos educativos gratuitos, entre ellos una guía de actividades, propuestas de lectura según las edades, encuentros virtuales con referentes de la literatura infantil y un especial de textos clásicos de ciencia ficción disponible en Desafío Leer.