Temperley gritó campeón por primera vez en el torneo de Reserva

El Gasolero igualó 2-2 ante San Miguel en un partido de locos y se consagró campeón en la última jugada, con un gol de Thiago Yfram. El equipo terminó invicto y no perdió ningún partido durante todo el año.

El Gasolero igualó 2-2 ante San Miguel en un partido de locos y se consagró campeón en la última jugada, con un gol de Thiago Yfram. El equipo terminó invicto y no perdió ningún partido durante todo el año.

Temperley se consagró campeón del torneo de Reserva de la B Nacional por primera vez en su historia, luego de empatar 2-2 ante San Miguel en un partido que tuvo todos los condimentos y se definió en la última jugada.

El Celeste comenzó mucho mejor el encuentro y tuvo varias oportunidades para abrir el marcador, pero tres tiros en los palos le impidieron irse al descanso en ventaja. En el segundo tiempo, San Miguel logró ponerse 1-0 arriba, aunque Temperley no bajó los brazos y llegó al empate a los 80 minutos por intermedio de Román Albornoz.

Todo parecía encaminarse hacia el final, pero el partido todavía tenía una sorpresa. El árbitro sancionó una falta dentro del área que generó el reclamo de Temperley y el conjunto de San Miguel aprovechó la oportunidad: el ejecutante picó la pelota en el penal y puso el 2-1 parcial.

El resultado obligaba al Gasolero a conseguir el empate o el triunfo para poder consagrarse campeón. Y cuando parecía que el título se escapaba, llegó la última jugada: tras un córner, Thiago Yfram apareció para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 2-2 definitivo que desató el festejo celeste.

Con este resultado, Temperley terminó invicto y no perdió ningún partido durante todo el año, coronando una campaña histórica con su primer título en el torneo de Reserva. Además, por primera vez desde la institución se transmitieron todos los partidos del equipo a lo largo de la competencia.