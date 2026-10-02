Viernes frío en la zona sur del Conurbano

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la Región. Frío para hoy, inestabilidad para mañana y buenas condiciones para el domingo.

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la Región. Frío para hoy, inestabilidad para mañana y buenas condiciones para el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el frío se mantiene en la zona sur del Conurbano, al menos para este viernes y el sábado. El domingo será el mejor día del fin de semana.

El organismo informa que la temperatura se moverá entre los 4 y los 17 grados hoy, mientras que el cielo se mostrará algo nublado.

Asimismo, el sábado la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima se ubicará en 16. Se anuncian tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, lluvias aisladas por la tarde y mejora a la noche.

En tanto, el domingo será el mejor día del fin de semana. La temperatura irá desde los 9 hasta los 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Neblina matutina.