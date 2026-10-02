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Viernes frío en la zona sur del Conurbano

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la Región. Frío para hoy, inestabilidad para mañana y buenas condiciones para el domingo.
Clima cielo parcialmente nublado amanecer

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el frío se mantiene en la zona sur del Conurbano, al menos para este viernes y el sábado. El domingo será el mejor día del fin de semana.

El organismo informa que la temperatura se moverá entre los 4 y los 17 grados hoy, mientras que el cielo se mostrará algo nublado.

Asimismo, el sábado la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima se ubicará en 16. Se anuncian tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, lluvias aisladas por la tarde y mejora a la noche.

En tanto, el domingo será el mejor día del fin de semana. La temperatura irá desde los 9 hasta los 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Neblina matutina.

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