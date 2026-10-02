Cambio de fecha para el festival por el aniversario de Lanús

Estaba previsto para el sábado, pero como se esperan lluvias, el festival se realizará el domingo. Desde las 12, en el mismo lugar.

Estaba previsto para el sábado, pero como se esperan lluvias, el festival se realizará el domingo. Desde las 12, en el mismo lugar.

El Municipio de Lanús informó que, por cuestiones climáticas, se reprogramó el festival por el 82° aniversario de la ciudad.

Se llevará a cabo el domingo 4 de octubre, desde las 12, en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita, en Remedios de Escalada.

El evento será con acceso libre y gratuito, con la finalidad de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan observar los shows en vivo de los siguientes grupos: Dos violeros y un baterista (blues y rock); Marysun & Deshollinadores (tributo a las mujeres del rock nacional); Ciudad Mágica (tributo a Tan Biónica); Dr. Regui e Inestables Androides; A66 (tributo a Divididos); Rey Atila (tributo a Los Redondos); Tu cumbia y Los de Ofelia, además de Tambó Tambó y El Polaco.

Esta iniciativa también contará con la participación de distintos puestos gastronómicos y de los integrantes de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús”, que montarán stands con artesanías y productos de elaboración propia a precios populares.