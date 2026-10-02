Cambio de fecha para el festival por el aniversario de Lanús

El Municipio de Lanús informó que, por cuestiones climáticas, se reprogramó el festival por el 82° aniversario de la ciudad.
Se llevará a cabo el domingo 4 de octubre, desde las 12, en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita, en Remedios de Escalada.
El evento será con acceso libre y gratuito, con la finalidad de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan observar los shows en vivo de los siguientes grupos: Dos violeros y un baterista (blues y rock); Marysun & Deshollinadores (tributo a las mujeres del rock nacional); Ciudad Mágica (tributo a Tan Biónica); Dr. Regui e Inestables Androides; A66 (tributo a Divididos); Rey Atila (tributo a Los Redondos); Tu cumbia y Los de Ofelia, además de Tambó Tambó y El Polaco.
Esta iniciativa también contará con la participación de distintos puestos gastronómicos y de los integrantes de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús”, que montarán stands con artesanías y productos de elaboración propia a precios populares.