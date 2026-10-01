Empiezan a cobrar peaje en la ruta 6

Desde hoy, los automovilistas que circulen por la ruta 6, formalmente llamada Autovía Provincial 6 Antonio Cafiero, deberán pagar peaje. Así lo anunció Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), la empresa que quedó a cargo de mantener la traza que circunvala al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Costo, ubicaciones y tecnología.

AUBASA informó que los peajes instalados en San Vicente y General Las Heras empiezan a funcionar este jueves. En este sentido, le recomendaron a todos los usuarios de la ruta 6 que activen el dispositivo TelePASE porque es la única modalidad de pago vigente. Es que en ambas ubicaciones se instaló el sistema llamado Free Flow que no tiene cabinas ni barreras.

La tecnología utiliza arcos metálicos instalados por encima del camino, de banquina a banquina, con dispositivos capaces de escanear cada vehículo que pasa sin que tenga que detener su marcha. “Los vehículos podrán continuar circulando mientras diferentes tecnologías identifican el paso, reconocen la patente y el dispositivo TelePASE y determinan automáticamente la categoría“, explicaron desde la empresa.

Como muestra la imagen, las tarifas de los nuevos peajes tendrán un precio para la hora pico (entre las 7 y las 10 y las 17 y las 20 de los días hábiles) y otro para la hora no pico. De acuerdo al esquema aprobado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, los precios se van a ir actualizando de manera trimestral y habrá también revisiones anuales.

Qué es el sistema Free Flow y cómo funciona

El sistema de peaje Free Flow (flujo libre) elimina las cabinas y barreras físicas. En su lugar, se instalan pórticos sobre la calzada equipados con cámaras y sensores que identifican automáticamente cada vehículo en movimiento.

Al pasar por estos arcos se lee la patente del vehículo, se detecta el dispositivo de pago y se registra el paso sin necesidad de frenar porlo cual para poder circular, será obligatorio contar con TelePase, el sistema de cobro automático que ya funciona en autopistas del país. El objetivo es reducir demoras, evitar filas en horas pico y mejorar la fluidez del tránsito en corredores clave.