Aumentan los servicios: ¿Cuánto sube el agua, la luz y el gas?

En octubre, las boletas de los servicios volverán a llegar con aumentos. Las subas van desde el 1,6 al 2,7 por ciento.

En octubre, las boletas de los servicios volverán a llegar con aumentos. Las subas van desde el 1,6 al 2,7 por ciento.

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en octubre.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 2,7% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

Asimismo, desde el 1° de octubre rige un aumento promedio del 2,24% en las tarifas de gas natural a nivel nacional, oficializado por la Secretaría de Energía.

Para el caso de Metrogas, los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán: Categoría R1 (la más baja): $4534,59 en CABA y $5236,71 en el conurbano; Categoría R4 (consumo más alto): hasta $108.335,87 en CABA y $58.873,99 en el conurbano.

Además, la Secretaría de Energía aplicó un alza promedio del 1,64% para la electricidad. El Ejecutivo informó que mantendrá el tope de consumo subsidiado de electricidad de 200 kWh y un descuento adicional del 25% en las boletas de luz.