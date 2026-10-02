Murió Ricardo Soulé, líder de Vox Dei y pionero del rock nacional

El músico, fundador y principal compositor de Vox Dei, murió este viernes a los 76 años. Había anunciado semanas atrás que se alejaba temporalmente de los escenarios por problemas de salud.

El músico, fundador y principal compositor de Vox Dei, murió este viernes a los 76 años. Había anunciado semanas atrás que se alejaba temporalmente de los escenarios por problemas de salud.

Ricardo Soulé, fundador, guitarrista, cantante y principal compositor de Vox Dei, murió este viernes 2 de octubre a los 76 años. El músico permanecía internado en un sanatorio de Quilmes y su fallecimiento fue confirmado por su familia.

Soulé había comunicado el 11 de septiembre que suspendía sus presentaciones y compromisos públicos por un problema de salud. En aquel momento había pedido privacidad para atravesar la situación junto a su familia y expresado su deseo de regresar a los escenarios.

La trayectoria de Ricardo Soulé en Vox Dei

Nacido en Quilmes el 15 de marzo de 1950, Soulé fue una de las figuras centrales de la primera generación del rock argentino. Formó Vox Dei en 1967 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy, una banda que tuvo un papel fundamental en el desarrollo del género a fines de los años 60 y comienzos de los 70.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Presente (El momento en que estás)”, incluida en el primer disco de Vox Dei, Caliente, de 1970, y La Biblia, publicada en 1971 y considerada una obra fundamental del rock nacional. El álbum conceptual, inspirado en distintos pasajes de las Escrituras, marcó un hito en la historia de la música argentina.

Además de su etapa con Vox Dei, Soulé desarrolló una extensa carrera como solista y continuó vinculado a la música durante las décadas siguientes. Guitarrista, violinista, cantante y compositor, dejó una obra que atravesó distintas generaciones del rock argentino.